Акушеры в коммерческих клиниках Казани зарабатывают до 60 тыс. рублей в месяц

Зарплатный максимум акушера в коммерческих клиниках Казани составляет 60 тыс. рублей в месяц. Об этом информирует пресс-служба SuperJob.

«Максимальные зарплаты от 43 до 60 тыс. рублей готовы платить акушерам с опытом работы от трех лет. Средняя зарплата такого медицинского специалиста в коммерческих клиниках составляет 40 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

От 25 до 27 тыс. рублей готовы платить в коммерческих клиниках акушерам со средним медицинским образованием, дипломом по специальности «лечебное дело» или «акушерское дело», наличием действующего сертификата по специальности «акушерское дело» или «сестринское дело в гинекологии», знанием основ законодательства России о здравоохранении.

Зарплату в размере 27-30 тыс. рублей работодатели предлагают специалистам с отличными навыками выполнения акушерских процедур и манипуляций, опытом ведения медицинской документации, работы в коммерческой клинике и в медицинской информационной системе, а также стажем работы от одного года.

От 30 до 43 тыс. рублей в месяц готовы платить акушерам с навыками оказания неотложной акушерской помощи, опытом ассистирования врачу акушеру-гинекологу при проведении медицинских манипуляций и малых амбулаторных операций, стажем работы по специальности от двух лет.

Чаще всего на такую должность претендуют женщины в возрасте 34 лет с высшим образованием. В должностные обязанности акушера входит помощь врачу акушеру-гинекологу во время амбулаторного приема, ассистирование при проведении манипуляций и операций, выполнение лечебных и диагностических процедур, манипуляций, инъекций по назначению врача, патронаж пациентов на дому, оказание доврачебной медицинской помощи пациентам и другие.