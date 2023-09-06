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Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту
По пути великих российских мореплавателей катамаран кругосветной экспедиции подвергся атаке акул, сообщает РИА Новости.
Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way был атакован акулами в Тихом океане. Первая атака случилась еще 4 сентября примерно в 835 километрах юго-восточнее Кэрнса.
В результате был поврежден задний левый баллон катамарана и полностью погрузился под воду. Тем не менее путешественники прошли еще около ста миль, а 5 сентября на судно вновь напали акулы и прокусили правый баллон. Когда катамаран начал тонуть, экипаж подал сигнал SOS.
Уже через 45 минут к катамарану прибыл сухогруз, который следовал до Шанхая. Экипаж загрузил на корабль все вещи, но катамаран спасти не удалось и он пошел ко дну.
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