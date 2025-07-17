Актямов рассказал, какие трудности испытал в Северной Америке

Фото: ak-bars.ru

Бывший вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал о своем пребывании в Северной Америке. Голкипер выступает за «Торонто Марлис».

По словам Артура, в Северной Америке он ни разу не столкнулся с негативом на национальной почве. Также он выделил особенности менталитета в регионе, указав, что американцы относятся к жизни проще. Затем Ахтямов ответил на вопрос, к чему было труднее всего приспособиться в Северной Америке.

«В первое время было тяжело во всех планах: быт, язык, хоккей и так далее. Я всю жизнь прожил в России, так что по приезде столкнулся с некоторыми трудностями. Пришлось адаптироваться к совершенно иной жизни. Слава Богу, что в Северной Америке живут хорошие люди, которые всегда готовы помочь. Под конец сезона мне было гораздо легче», – передает слова Ахтямова «Metaratings.ru».

Напомним, Артур играл за «Ак Барс» с 2021 по 2024 год. В «Торонто» он перешел летом 2024 года.

Казанцы финишировали на пятом месте в таблице Восточной конференции сезона 2024/25. В первом раунде «барсы» победили «Автомобилист» (4-3), а во втором уступили московскому «Динамо» (2-4), ведя в серии 2-0.