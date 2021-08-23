Актуальные проблемы в сфере экологии обсудят эксперты клуба «Волга»

Заседание экспертного клуба «Волга» на тему «Экология: чего требуют жители от государства и как общество готово содействовать?» пройдет сегодня в онлайн-режиме. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Татарстан ежегодно тратит на природоохранные мероприятия свыше 11,5 млрд рублей. В рамках нацпроекта „Экология“ в республике в 2021 году проведены работы по лесовосстановлению на площади 1400 га. Татарстан — лидер в России по исполнению федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“. Однако усилий государства явно недостаточно для обеспечения экологического благополучия. Важнейшую роль играет общество и сложившаяся культура, система обращения с отходами, развитие экологичного транспорта, обращение с бездомными животными и пр.», — сказано в сообщении.

Какой должна быть государственная политика в области экологии? Как общество готово содействовать в решении экологических проблем? Как наладить контакт между эко-активистами и властями? На эти и другие вопросы попробуют найти ответы участники онлайн-встречи. В числе спикеров председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, зампредседателя общественно-делового совета нацпроекта «Экология» Рашид Исмаилов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Ольга Павлова и другие.

Посмотреть дискуссию и задать вопросы экспертам зрители смогут на канале Youtube.