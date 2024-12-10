Актрису Яну Троянову* заочно арестовали по обвинению в разжигании розни

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении актрисы Яны Трояновой* о разжигании ненависти.

Как сообщает ТАСС, она заочно арестована по решению Басманного суда.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Трояновой* после прокурорской проверки ее высказываний. Актриса в одном из интервью сделала публичное заявление, которое «содержало высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, утверждающие необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на шесть лет.

Актриса театра и кино известна по фильмам «Страна Оз», «Кококо» и сериалу «Ольга».

*Минюст включил Яну Троянову в реестр иноагентов в 2023 году. Она пыталась оспорить это решение через суд, но ей отказали.