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Актрису Яну Троянову* заочно арестовали по обвинению в разжигании розни
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении актрисы Яны Трояновой* о разжигании ненависти.
Как сообщает ТАСС, она заочно арестована по решению Басманного суда.
Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Трояновой* после прокурорской проверки ее высказываний. Актриса в одном из интервью сделала публичное заявление, которое «содержало высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, утверждающие необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».
Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на шесть лет.
Актриса театра и кино известна по фильмам «Страна Оз», «Кококо» и сериалу «Ольга».
*Минюст включил Яну Троянову в реестр иноагентов в 2023 году. Она пыталась оспорить это решение через суд, но ей отказали.
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