Актриса Зоя Бербер выступила на треке «Знание. Учитель» в Набережных Челнах

Сегодня Набережночелнинский государственный педагогический университет стал площадкой просветительского форума «Знание. Учитель» российского общества «Знание». Мероприятие рассчитано на два дня. Программу открыла известная российская актриса Зоя Бербер. Она поделилась мнением, каким должен быть педагог будущего, рассказала, как наставники повлияли на ее успех и как справиться со стрессом.

Студенты НГПУ — будущие учителя, наставники — с нетерпением ждали встречи с Зоей, чтобы получить возможность совершенно бесплатно прокачать свои знания, пообщаться со звездой и задать интересующие вопросы.

«Я смотрела с ней сериалы. И увидеть человека после этого — намного ценнее. И я хочу узнать, как учителя повлияли на ее выбор, как наставники помогли ей в ее пути, поэтому я очень рада, что увижу ее вживую. И я надеюсь, что смогу с ней пообщаться», — поделилась студентка НГПУ Лейсан Хузина.

«Так как я занимаюсь театральным искусством, я бы хотел у нее узнать именно о творчестве: как прошел ее путь, были ли какие-нибудь преграды на этом пути», — говорит еще один студент, Рафгат Ахмадиев.

Учитель будущего — это не просто педагог, который дает знание. Ему необходимо, чтобы у ребенка проснулся интерес к науке. Об этом студенты НГПУ смогли узнать во время форума трека «Знание» от команды экспертов в области педагогики и психологии.

Зоя Бербер отметила, что ей как матери приходится примерять на себя и роль учителя. Вместе с дочерью, которая учится во втором классе, она выполняет домашние задания. Упражнения и задания достаточно сложные, поэтому она восхищается учителями.

«Программа стала гораздо сложнее, чем в моем детстве, в юности, поэтому я вместе с ней вот так бровки собираю и думаю: „Ну, у нас получится, да, Надя?“ И вот мы в таком режиме сейчас. У нас еще гимназия. Пока соглашаемся. Но я не буду против, если школа будет попроще. Я не гонюсь за какими-то гениальными знаниями. Пускай ребенок остается все-таки ребенком», — поделилась актриса.

НГПУ стал одним из 34 педагогических вузов страны, в которых проходят просветительские форумы трека «Знание. Учитель». Участие в них примут почти 30 тысяч студентов и около 200 спикеров: учителя-блогеры, амбассадоры цифрового образования и эксперты в области публичных выступлений.