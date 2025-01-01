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Актриса Выходцева, озвучившая Софи Лорен в одном из фильмов, умерла на 91-м году жизни
Советская и российская актриса Инна Выходцева умерла 31 декабря на 91-м году жизни. О ее смерти сообщил российский Союз кинематографистов.
По данным союза, продолжительное время актриса болела. Всю свою профессиональную деятельность Выходцева прослужила в театре-студии «Киноактер», а также успела сыграть разные роли в 165 кинокартинах. Среди фильмов, в которых она снималась: «Юность наших отцов», «Всюду есть небо», «Каменская», «Москва слезам не верит», «Возвращение Мухтара», «Ландыш серебристый» и другие.
Известность ей принес дубляж. Так, Выходцева озвучивала итальянскую актрису Софи Лорен в фильме «Любовь под вязами».
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