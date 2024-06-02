Актриса театра Вахтангова Инна Алабина умерла на 85-м году жизни

В Москве скончалась заслуженная артистка России и актриса Театра имени Евгения Вахтангова Инна Алабина. На момент смерти ей было 84 года.

Как сообщил телеграм-канал театра, Алабина отличалась неповторимой индивидуальностью: могла сочетать хрупкую женственность и озорной задор мальчишки. Именно эта особенность стала определяющей для многих образов, которые создала на сцене актриса.

Коллеги по «театральному цеху» выразили соболезнования родным и близким актрисы. Дату и время прощания вахтанговский театр сообщит позже.

Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. После театрального института ее сразу приняли в труппу Театра им. Евгения Вахтангова, на сцене которого она прослужила всю жизнь. В этом «храме искусств» актриса появилась в спектаклях «Приключения Гекльберри Финна» (Гек Финн и Том Сойер), «Планета надежды» (Солдатик), «Принцесса Турандот» (Зелима), «Антония и Клеопатра» (Ира) и многих других. Еще она снималась в кинокартинах «Треугольник», «Золушка», «Иркутская история».

фото: телеграм-канал театра Вахтангова