Актриса Стася Милославская рассказала о подготовке к роли в фильме «Красавица»

Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров

На премьерном показе фильма «Красавица» в Казани актриса Стася Милославская рассказала о подготовке к роли и о работе с животными на съемочной площадке. Для нее этот проект стал первым опытом погружения в эпоху 1940-х годов.

«Я постригла каре, отрезала длинные волосы. И как современный человек полезла в интернет изучать всю информацию по теме, потому что, к своему стыду, ничего не знала про эту историю до того, как Антон прислал сценарий», – отметила актриса.

Ее персонаж Аня – собирательный образ, но позднее в процессе работы над картиной создатели нашли реального прототипа.

«Когда мы работали над сценарием и изучали архивы, нашли семью Рукавишниковых – дрессировщиков, которые работали при зоопарке. Сохранилась фотография, где женщина с обезьянкой. Она оказалась очень похожа на меня: такая же утонченная брюнетка. Этот образ стал прототипом моей героини», – пояснила артистка.

Милославская призналась, что съемки с животными стали особым испытанием. Больше всего ее напугали медведи: «Заглядываешь им в глаза, и непонятно, о чем они думают. Они какие-то мутненькие, с ними тревожно. С тигрятами проще, они понятнее».

А вот обезьяна по имени Филя, по словам актрисы, оказалась настоящим хулиганом: «Он ничего не делал, пока камера не выключалась. Мы пытались его обманывать, говорили „стоп“, но не выключали камеру – он сидел. Как только понимал обман – всё, день потерян», – не без самоиронии призналась актриса.

Стася Милославская также отметила теплую атмосферу на площадке. «Юля Пересильд – она всех нам как мать, взяла нас под крыло. А центр нашей компании – Виктор Иванович Сухоруков. Он – огромная планета, которую хочется изучать», – добавила она.

Видео: Чулпан Шакирова / «Татар-информ».