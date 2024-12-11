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Актриса Раиса Максимова, сыгравшая Аглаю в «Идиоте», умерла в возрасте 94 лет
Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла в возрасте 94 лет. Информацию о ее смерти подтвердили в окружении актрисы, пишет ТАСС.
«Да, это правда, Раисы Максимовой не стало», - дословно сказал источник информагенства.
Будущая артистка родилась 2 ноября 1929-го в Саратове. С середины 50х годов 20 века Максимова служила в МХТ им. А. П. Чехова. В кино она дебютировала в 1958-м, исполнив роль Аглаи Епанчиной в «Идиоте». Среди ее других работ на большом экране: «Моя судьба», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь…».
За время своей творческой деятельности Раиса Максимова удостоена звания Народной артистки РСФСР. Также ей вручали ордена Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского и отмечали Почетной грамотой Президента России.
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