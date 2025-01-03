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Актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни
Актриса МХАТа имени Максима Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра в своем Telegram-канале.
«Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил эту талантливую актрису», — подчеркнули в МХАТе.
В пресс-службе театра также отметили, что судьба актрисы была связана с МХАТом с 1958 года, когда она окончила курс Г. А. Герасимова в Школе-студии МХАТ (после раздела МХАТа в 1987 году на два коллектива осталась в театре под руководством Татьяны Дорониной — прим. Т-и).
«МХАТ открыл в Генриэтте Владимировне талант комедийной, характерной актрисы с широчайшим репертуаром. <...> Талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали ее настоящей любимицей публики», — добавили в пресс-службе.
Генриэтта Ромодина родилась в Москве 18 апреля 1931 года. Ее отцом был авиаконструктор Владимир Ромодин, один из создателей истребителя МиГ-17.
Фильмография Ромодиной насчитывает 12 работ, в основном это телевизионные фильмы и фильмы-спектакли. Впервые она снялась в кино в 1966 году — в пятисерийной картине «Тени старого замка». В последний раз актриса снималась в 1985 году — в двухсерийном фильме-спектакле «Принц и нищий».
Звание заслуженной артистки РСФСР Генриэтте Ромодиной присвоили в 1991 году. В 1999 году она была награждена орденом Дружбы, в 2006-м — орденом Почета.
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