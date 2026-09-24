Актриса Марина Влади скончалась на 89-м году жизни

Марина Влади в фильме «Современная история, или Королева пчел»

Фото: kino-teatr.ru

Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на семью артистки.

Влади (урожденная Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) родилась 10 мая 1938 года во французском городе Клиши, в семье русских эмигрантов. В кино она дебютировала в десятилетнем возрасте, сыграв в 1949 году в фильме Жана Гере «Летняя гроза». Когда юной артистке было 13 лет, умер ее отец – оперный певец Владимир Поляков-Байдаров. В память о нем она и взяла псевдоним «Влади».

Известность актрисе пришла после фильма 1954 года «Перед потопом» режиссера Андре Кайата. В 1963 году Влади получила «Золотую пальмовую ветвь» XVI Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль» за участие в фильме «Современная история, или Королева пчел» Марко Феррери. После 1980-х годов редко снималась в кино (в последний раз появилась на экране в 2018-м).

В 1967 году познакомилась с поэтом и бардом Владимиром Высоцким, с 1970 по 1980 год была его женой. До этого Влади была замужем за актером и режиссером Робером Оссейном (с 1955 по 1959 год) и пилотом Жаном-Клодом Бруйе (с 1964 по 1966 год). После смерти Высоцкого вышла в 1981-м замуж за врача-онколога Леона Шварценберга (скончался в 2003 году).

В 1987 году Влади издала книгу воспоминаний о Высоцком «Владимир, или Прерванный полет…», а в 2006-м вместе с режиссером Жаном-Люком Тардьё поставила по ней спектакль на французском языке.