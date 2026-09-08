Актриса Катерина Шпица приехала в Казань с сыном и свекровью

Фото: соцсети Катерины Шпицы

Актриса Катерина Шпица приехала в Казань вместе с маленьким сыном Богданом и свекровью. Семейными фотографиями она поделилась в личном блоге, передает Леди Mail.

Перед началом работы на XXII Международном кинофестивале «Алтын минбар» Шпица успела прогуляться по городу. На одном из снимков актриса появилась в футболке и джинсах с уснувшим Богданом в эргорюкзаке. Рядом с ней была свекровь, которая выбрала одежду в похожей цветовой гамме.

Шпица рассказала, что за два дня до поездки в Казань завершился их семейный отпуск в Турции. День в столице Татарстана она провела вместе со свекровью и сыном, а до начала вечерней работы они успели прогуляться по городу.

Актриса также призналась, что особенно тепло относится к Татарстану. Отец ее старшего сына Германа, актер Константин Адаев, родом из Зеленодольска, поэтому Шпица неоднократно бывала в республике. По ее словам, ей нравится местный колорит, а зеленодольский чак-чак она предпочитает казанскому.

Богдан родился в мае 2026 года в браке Шпицы с фитнес-тренером Русланом Пановым. Недавно супруги впервые отправились вместе с малышом на море в Турцию.