Актриса Калаганова о родных в Великую Отечественную: Был добровольцем, несмотря на бронь

Народная артистка Республики Татарстан, актриса Казанского ТЮЗа Нина Калаганова в преддверии Дня Победы поддержала акцию «Мой Герой — моя семья». Она рассказала «Татар-информу» о своих родных, прошедших Великую Отечественную войну, — Викторе Петровиче Калаганове и Иване Алексеевиче Смердове.

«Это два моих старших лейтенанта, которыми я горжусь. Виктор Петрович Калаганов (отец первого супруга актрисы — прим. Т-и) служил в инженерных войсках. Всю войну был сапером. Сапер ошибается один раз. Это нервное и физическое напряжение сказалось на здоровье. Он имеет два ордена „Отечественной войны“ и много медалей. Но самой ценной фронтовики считали медаль „За боевые заслуги“. Ее вручали прямо на фронте. Смердов Иван Алексеевич — мой отец. Он пошел на фронт добровольцем, несмотря на бронь. В 1943-м в бою в Брянских лесах был тяжело ранен. Нашли его партизаны и успели переправить в госпиталь. Долечивался он уже в Казанском госпитале. К концу 43-го его отправили домой в Ижевск. У него два ордена — „Отечественной войны“ и „Красной звезды“», — рассказала Нина Калаганова.

Актриса подчеркнула, что о войне «наши отцы» рассказывать не любили. Своими воспоминаниями они стали делиться, только когда подросли внуки и в стране на государственном уровне более широко начали праздновать День Победы.

Фото Фарита Губаева, предоставлено ТЮЗ

«Военные награды и фронтовые письма о многом говорят», — отметила актриса.

С фотографиями Виктора Петровича Калаганова и Ивана Алексеевича Смердова Нина Калаганова несколько лет назад участвовала в гражданской акции «Бессмертный полк».

«Мой Герой — моя семья» — онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который запустили в Татарстане. Жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей в соцсетях. Публикации также размещаются затем в новостных подборках СМИ. Акция является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.