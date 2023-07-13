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Культура 13 июля 2023 11:14

Актриса из сериала «Каменская» умерла в 44 года

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Актриса из сериала «Каменская» умерла в 44 года
фото с сайта Театра-студии киноактера

На 45-м году скончалась актриса Лариса Маршалова. Об этом на своем сайте сообщает белорусский театр-студия киноактера.

«Она ушла из жизни внезапно, хотя ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца... И горечь от ее утраты обрушилась на всех, кто ее знал: на близких и родных, на ее коллег и друзей, зрителей её театральных и киноработ», — отмечается в соболезнованиях.

Причина смерти актрисы в сообщении не указана.

Маршалова сыграла в более чем 100 российских и белорусских фильмах и сериалах, в том числе в «Каменской», «Псевдоним „Албанец“» и «Ищу тебя».

#актриса #умерла
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