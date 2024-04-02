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Культура 2 апреля 2024 19:46

Актриса из фильма «Женитьба Бальзаминова» умерла после болезни

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После продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Актрисе было 92 года, сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России.

«Второго апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова», — отмечается в сообщении, появившемся на сайте.

Актриса снялась в таких картинах, как «Майская ночь, или утопленница», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова», «Портрет жены художника», «Ссуда на брак» и множестве других. Последним проектом, в съемках которого она принимала участие, стал сериал «Хранимые судьбой», вышедший на экраны в 2011 году.

#умерла #актриса
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