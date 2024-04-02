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Актриса из фильма «Женитьба Бальзаминова» умерла после болезни
После продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Актрисе было 92 года, сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России.
«Второго апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова», — отмечается в сообщении, появившемся на сайте.
Актриса снялась в таких картинах, как «Майская ночь, или утопленница», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова», «Портрет жены художника», «Ссуда на брак» и множестве других. Последним проектом, в съемках которого она принимала участие, стал сериал «Хранимые судьбой», вышедший на экраны в 2011 году.
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