Актриса Инна Головина умерла после тяжелой болезни

В возрасте 49 лет скончалась актриса электротеатра «Станиславский» Инна Головина. Ее не стало после тяжелой болезни, сообщается на сайте театра.

«Последние несколько лет Инна с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», — отмечается в сообщении.

На сцене театра она сыграла в таких постановках, как «Мастер и Маргарита», «Чеховщина», «Иван Васильевич...», и ряде других. Помимо этого, актриса снялась в сериалах «Склифосовский-6», «Дальнобойщики» и «День рождения Буржуя».