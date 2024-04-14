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Актриса Инна Головина умерла после тяжелой болезни
В возрасте 49 лет скончалась актриса электротеатра «Станиславский» Инна Головина. Ее не стало после тяжелой болезни, сообщается на сайте театра.
«Последние несколько лет Инна с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», — отмечается в сообщении.
На сцене театра она сыграла в таких постановках, как «Мастер и Маргарита», «Чеховщина», «Иван Васильевич...», и ряде других. Помимо этого, актриса снялась в сериалах «Склифосовский-6», «Дальнобойщики» и «День рождения Буржуя».
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