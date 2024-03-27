Актриса Челнинского театра Чулпан Аскарова получила награду за лучшую женскую роль

В номинации «Лучшая женская роль» республиканской театральной премии «Тантана» («Триумф») победительницей стала актриса Набережночелнинского государственного татарского драматического театра Чулпан Аскарова. Она удостоена награды за роль Убыр в спектакле «Безответная любовь» по повести Набиры Гиматдиновой «Сихерче».

Премию актрисе вручил кандидат технических наук, почетный гражданин города Буинска Фарит Садриев.

Спектакль «Сихерче» («Безответная любовь») — работа режиссера, художественного руководителя Челнинского театра Олега Кинзягулова. Постановка также номинирована на премию «Тантана» в номинации «Лучший спектакль большой формы».

Церемония награждения проходит в Буинском государственном драматическом театре.

Рузиля Мухаметова