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Культура 27 марта 2024 21:08

Актриса Челнинского театра Чулпан Аскарова получила награду за лучшую женскую роль

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В номинации «Лучшая женская роль» республиканской театральной премии «Тантана» («Триумф») победительницей стала актриса Набережночелнинского государственного татарского драматического театра Чулпан Аскарова. Она удостоена награды за роль Убыр в спектакле «Безответная любовь» по повести Набиры Гиматдиновой «Сихерче».

Премию актрисе вручил кандидат технических наук, почетный гражданин города Буинска Фарит Садриев.

Спектакль «Сихерче» («Безответная любовь») — работа режиссера, художественного руководителя Челнинского театра Олега Кинзягулова. Постановка также номинирована на премию «Тантана» в номинации «Лучший спектакль большой формы».

Церемония награждения проходит в Буинском государственном драматическом театре.

Рузиля Мухаметова

#тантана #церемония награждения #буинск
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