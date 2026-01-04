Фото: кадр из фильма «Отчаянные» (2019) / kino-teatr.ru

Актриса Александра Березовец-Скачкова умерла в возрасте 52 лет. Об этом сообщили в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова.

«Пришла печальная весть: в ночь на 4 января не стало актрисы Александры Березовец-Скачковой. Последние два года из 52 лет своей жизни она тяжело болела», – говорится в сообщении.

Александра Березовец-Скачкова родилась 21 марта 1973 года в Мурманске. В 1995-м она окончила Школу-студию МХАТ. Актриса более 15 лет проработала в МХТ имени А. П. Чехова – из театра она ушла в 2010 году.

«Все, кто знал Сашу, не забудут, каким добрым, непосредственным и открытым человеком она была», – рассказали в театре.

В фильмографии Александры Березовец-Скачковой около 90 работ. Среди проектов, в которых снялась актриса, – сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Чехов и Ко», «Арбатские тайны», «Желтый глаз тигра», а также фильмы «Лед-2», «Слушатель», «Дикая лига», «Вместо меня» и «Чистый лист».