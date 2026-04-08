Актриса Альбина Кабалина представила музыкальную комедию «Королек моей любви» в Казани

3 апреля актриса из Татарстана Альбина Кабалина представила в Казани музыкальную комедию «Королек моей любви» – один из крупнейших российско-индийских кинопроектов последних лет, объединивший болливудскую эстетику и масштаб международного производства.

Гостей вечера ждала встреча с актрисой в кинотеатре, где Альбина представила фильм, пообщалась со зрителями, провела фото- и автограф-сессии, а также на бис исполнила свой фирменный шпагат.

В широкий прокат фильм вышел 1 апреля. Действие комедии разворачивается в вымышленном городе Хурмада, а в центре сюжета – благородный полицейский Рамаш (Демис Карибидис), который вступает в противостояние с опасным преступником Шамаром (Михаил Галустян). Их конфликт приводит к неожиданному открытию: герои оказываются братьями, разлученными в детстве. Воссоединение становится началом расследования давней семейной тайны и столкновения с влиятельным покровителем города Сандурлаем (Артур Ваха).

«Иногда говорят, что актеры не спасают жизни, как врачи. Но я спрошу в ответ: «А души кто будет лечить?». Искусство меняет вкус к жизни! И наш фильм именно об этом: о красках, песнях и о том, что жизнь – это большой подарок. Жизнь – это вкус, и никакие преграды этому не помеха», – отметила Альбина Кабалина.

В фильме также снялись Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева, Владимир Майсурадзе, Саша Бугин, Андрей Москвичев, Виктор Захаров, Васант Балан и другие актеры из России и Индии.

Возрастное ограничение – 16+.