Активы олигарха Рината Ахметова, который финансировал украинских военных, арестованы

В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова по делу о финансировании бизнес-структурами предпринимателя украинских военных, пишет газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited финансировали украинскую армию, а также батальон «Азов»*.

При этом стоит отметить, что единственным владельцем SCM Holdings Limited является украинский олигарх Ринат Ахметов.

По данным издания, речь идет о десятках миллионов рублей. Деньги перечислялись с расчетного счета московского ООО «Метинвест Евразия» — сбытовой структуры «Метинвеста» — в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого является Ахметов. По версии следствия, именно по его указанию кредитное учреждение спонсировало как украинскую армию, так и националистические батальоны.

*Признано в РФ террористическим.