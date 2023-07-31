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Активы олигарха Рината Ахметова, который финансировал украинских военных, арестованы
В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова по делу о финансировании бизнес-структурами предпринимателя украинских военных, пишет газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited финансировали украинскую армию, а также батальон «Азов»*.
При этом стоит отметить, что единственным владельцем SCM Holdings Limited является украинский олигарх Ринат Ахметов.
По данным издания, речь идет о десятках миллионов рублей. Деньги перечислялись с расчетного счета московского ООО «Метинвест Евразия» — сбытовой структуры «Метинвеста» — в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого является Ахметов. По версии следствия, именно по его указанию кредитное учреждение спонсировало как украинскую армию, так и националистические батальоны.
*Признано в РФ террористическим.
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