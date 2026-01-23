Активы Гришина в «Нефтехимике» действенны: сработает ли это в плей-офф?

«Нефтехимик» одержал шесть побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ и фактически обеспечил себе путевку в плей-офф. Какова формула успеха нижнекамцев на данном отрезке и за счет каких активов они не бьются традиционно за место в плей-офф, а претендуют на место в топ-4 Востока КХЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

Нижнекамцев не остановить – шестая победа к ряду в чемпионате

«Нефтехимик» одержал шесть побед к ряду в регулярном чемпионате КХЛ. На сегодняшний день пятое место на «Востоке» в турнирной таблице КХЛ – это не чистая случайность, а стабильный результат, который команда Игоря Гришина заслужила. После трехматчевого выезда нижнекамцы одержали победу дома над московским «Динамо». В основное время встреча сложилась вничью и лишь в буллитной серии верх над оппонентом одержали хозяева.

«Активы» Игоря Гришина работают и продолжают набирать обороты. В последней встрече отличился новобранец «Нефтехимика» нападающий Матвей Заседа. Он забил решающую шайбу и нейтрализовал преимущество соперника в матче, оправдав доверие главного тренера.

«Мы знаем, что Заседа нацелен на ворота, много бросает. Думаю, сегодня он бросков пять нанёс, один из которых стал голевым. Матвей - молодец, этим голом он оправдал возложенные на него ожидания», - приводит слова Гришина после матча клубная пресс-служба.

Жирную точку в этой встрече поставил Андрей Белозеров, реализовавший крайнюю из трех попыток в послематчевой серии буллитов. И на десерт – сейв молодого голкипера и местного воспитанника Ярослава Озолина, который надежно предотвратил заключительный штрафной бросок Максима Комтуа в ворота своей команды.

Пожалуй, именно при Гришине «Нефтехимик» проводит свой лучший сезон в КХЛ за последние несколько лет. Нижнекамцев уже можно поздравить с заочным выходом в плей-офф. Они надежно идут в восьмерке и даже при самом неблагоприятном раскладе, вряд ли командам с нижних строчек по силе обойти татарстанцев.

Фото: hcnh.ru

Митякин, Белозеров и Точилкин продолжают улучшать свои показатели при Гришине

В очередной раз стоит отметить работу самого важного дебютанта «Нефтехимика» в текущем сезоне – главного тренера Игоря Гришина. С приходом в Нижнекамск он не стал перелопачивать всю команду, как это зачастую бывает с приходом нового рулевого. Скорее наоборот, при 59-летнем специалисте заметно прибавили уже имеющиеся игроки.

28-летний форвард Евгений Митякин в этом сезоне выдает одну из лучших статистик в своей карьере. Он уже побил прошлогодний рекорд по очкам, набрав 34 (15+19) балла в 49 матчах. Евгений прогрессирует от сезона к сезону, после перехода в «Нефтехимик» из «Автомобилиста». К тому же, леворукий нападающий славится своей дисциплиной в лиге.

Андрей Белозеров в КХЛ выступает с сезона-2022/23. Он также пришел в команду еще при бывшем наставнике Олеге Леонтьеве. Дебют 29-летнего нападающего в «элите» произошел за «Нефтехимик». На протяжении всех сезонов Белозеров является безоговорочным лидером нижнекамцев. Он идет на втором месте среди бомбардиров команды в текущем сезонее КХЛ. На его счету 23 шайбы и 17 результативных передач.

Молодой и перспективный Герман Точилкин второй сезон подряд улучшает свои результаты в КХЛ. В его активе 24 (12+12) очка. Форвард обладает весьма внушительными габаритами (рост 190 см), но это не мешает ему быть одним из самых скоростных и активных игроков в команде. Энергия 22-летнего нападающего – это как раз то, что нужно для атакующего и дерзкого хоккея, который ставит Игорь Гришин.

Фото: hcnh.ru

Списанный со счетов Жафяров, неугомонный Федотов и молодой Озолин

Стоит отметить, что в нижнекамском клубе за это время не было сделано, пожалуй, ни одного откровенно ненужного приобретения. Гришин ведет грамотную трансферную политику и абсолютно уверен в том, кто ему действительно необходим для усиления состава.

Списанный со счетов топ-клубов КХЛ 31-летний Дамир Жафяров в «Нефтехимике» с этого сезона тоже заиграл по-новому. И действительно его последние сезоны после СКА в «Ак Барсе», «Авангарде» и «Барысе» шли на спад. Как будто бы сам игрок находился в затяжном кризисе. Тем не менее он получил новый шанс закрепиться в КХЛ. В Нижнекамске за этот сезоне он заработал 25 (8+17) очков, больше чем за два сезона в Казани, Омске и Алма-Ате – вместе взятых. Накануне с форвардом переподписали соглашение. Теперь Жафяров связан контрактными обязательствами с нижнекамским клубом до конца мая 2027 года.

Максим Федотов - еще один новобранец нижнекамцев в этом сезоне. Он перешел в команду на старте чемпионата. 24-летний защитник известен своим непростым нравом, но и к нему Гришину удалось подобрать ключик. Наиболее выдающейся статистикой Федотов мог похвастаться разве что в «Торпедо» в сезоне-2022/23. Тогда он набрал 26 очков за сезон в регулярке. За «Нефтехимик» Максим 17 раз ассистировал и трижды забросил сам в этом сезоне.

В результате травмы на неопределенный срок выбыл основной воротчик «Нефтехимика» Филипп Долганов. В результате чего в Нижнекамске как будто бы образовалась срочная вакансия на его замену. При этом пока это место прочно занял Ярослав Озолин.

Наставник нижнекамцев также не подтвердил информацию о необходимости поиска нового голкипера. Гришин заявил, что на рынке сейчас нет вратарей уровня, который бы его устроил. И заявил, что в команде ждут восстановление Филиппа.

При этом статистика Озолина выглядит ничуть не хуже Долганова. Процент отраженных бросков у Ярослава – 92,3% при коэффициенте надежности в 2,47. В среднем за игру Озолин не пропускает более двух шайб. Благодаря надежной игре в воротах, «волки» смогли улучшить свои показатели по пропущенным в январе. С такими показателями Озолину по силам сыграть и в плей-офф.

То же самое можно сказать и обо всех остальных игроках нижнекамской команды. Если подопечные Гришина продолжат выступления в том же духе, с тем же напором и уверенностью, то вполне возможно, что результаты команды в розыгрыше Кубка Гагарина всех еще могут удивить.