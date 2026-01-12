Активы аэропорта Домодедово выставят на аукцион за 132 млрд рублей

Торги по продаже «ДМЕ Холдинг», владевшего активами аэропорта Домодедово, назначены на 20 января. Начальная цена лота превышает 132 млрд рублей, сообщает «РИА Новости».

На аукцион выставлены 100% долей в уставном капитале компании «ДМЕ Холдинг». Начальная стоимость лота установлена на уровне 132,265 млрд рублей. Торги запланированы на 20 января 2026 года и начнутся в 15:00 по московскому времени.

Прием заявок на участие в аукционе стартует 13 января в 00:01 мск. Шаг торгов составит 1% от начальной цены – 1,32 млрд рублей. Размер задатка определен в 26,453 млрд рублей, его необходимо внести в период с 13 по 19 января 2026 года.

Согласно условиям аукциона, договор купли-продажи «Домодедово Холдинг» должен быть подписан между продавцом и победителем торгов в течение пяти рабочих дней после подведения итогов.

Передача имущества и оформление права собственности будут осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты.

В конце 2025 года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что аукцион в рамках приватизации аэропорта Домодедово планируется на начало 2026 года, отметив при этом наличие потенциальных инвесторов.

Ранее, 17 июня 2025 года, Арбитражный суд Московской области по иску Генеральной прокуратуры России взыскал в доход государства 100% долей «ДМЕ Холдинг», находившихся под контролем предпринимателя Дмитрия Каменщика. С 2024 года компания владела активами аэропорта Домодедово.