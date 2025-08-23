Активные области на Солнце поворачиваются к Земле

Крупные активные области и группы солнечных пятен, ставшие источником недавних мощных взрывов на обратной стороне Солнца, начинают выходить на видимую с Земли сторону. Об этом сообщили в Телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«К Земле выходят центры активности, ответственные за недавние взрывы. Ожидается значительный рост числа вспышек», – отметили ученые.

Сейчас над краем солнечного диска видны только вершины магнитных петель, которые «как кроны исполинских деревьев» поднимаются на 100-200 тыс. километров над поверхностью Солнца. Группы солнечных пятен, из которых «растут» эти петли, пока скрыты за горизонтом, поэтому их размеры и запасы энергии остаются неизвестными.

Ученые подчеркнули, что в последние дни активные области проявляли исключительно высокую активность. В результате произошедших там взрывов в космос ушло не менее трех крупных протуберанцев и выбросов плазмы. Все они были направлены в сторону Марса, минуя Землю.

Однако по мере продвижения областей к линии Солнце-Земля связанные с ними риски будут быстро расти. «К концу следующей недели [риски] станут максимальными», – предупредили в Лаборатории.

«Пока, впрочем, непонятно, сохранятся ли здесь к тому времени запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах. В любом случае риски сильных вспышек на ближайшие дни выставлены на одни из самых высоких за это лето уровней. Через несколько дней можно будет подвести промежуточные итоги, сколько и чего из этого досталось Земле», – добавили специалисты.