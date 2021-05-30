Активность людей возросла: Мухаметшин оценил ход праймериз «Единой России»

Мухаметшин напомнил, что в этом году единороссы применили гибридную схему проведения праймериз — отдать свой голос можно как в онлайне, так и в форме традиционного голосования на избирательном участке. Это позволило сделать процедуру удобной и востребованной среди разных категорий граждан — от молодежи до избирателей «серебряного возраста».

При этом спикер республиканского парламента подчеркнул, что на участках созданы все необходимые условия для безопасного посещения в условиях пандемии: расставлены антисептики, раздаются маски и перчатки, а на входе идет проверка температурного режима.

«Онлайн-голосование подходит не всем: есть удаленные территории, много мест с сельским населением, для которых ближе традиционный формат голосования. Поэтому мы выступили на федеральном уровне, чтобы была такая возможность. Нас услышали — 42 региона страны получили такое право», — объяснил Мухаметшин.

По его словам, в текущем выборном цикле татарстанцы демонстрируют повышенную активность. Граждане проявляют интерес как к предстоящим осенним выборам в Госдуму, так и к праймериз «Единой России».

«Предварительное голосование многое дает. Мы как политическая партия имеем возможность прямой коммуникации с избирателями, чтобы рассказать им о планах дальнейшей работы. С другой стороны, молодежь в крупных городах активно пользуется возможностью онлайн-голосования без посещения участков. По предварительным данным, текущая явка избирателей значительно выше, чем была на предыдущих выборах. Активность людей значительно лучше прошлых лет», — подчеркнул спикер Госсовета Татарстана.

Он добавил, что одной из причин повышенного интереса людей к предварительному голосованию «Единой России» является возможность широкого участия в процедуре всех желающих, в том числе беспартийных.

«Поэтому и количество участников, и число избирателей значительно выросло», — резюмировал Фарид Мухаметшин.

В заключение он отметил важность праймериз для самих кандидатов: площадка предварительного голосования позволяет им попробовать силы в реальной политической борьбе, ощутить конкуренцию и предложить свои пути решения стоящих перед обществом вопросов. Эффективность работы каждого кандидата решат избиратели.

«Рейтинговое голосование позволит нам отобрать тех, кому больше доверяют граждане. Насколько грамотно он умеет аргументировать свою позицию и защищать интересы избирателей — критериев много. Но проигравших здесь нет: для каждого участника это большая школа», — заключил Фарид Мухаметшин.