От гимнастики до хоровода: Казанские пенсионеры отпраздновали «День Жизнелюба»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском парке Горького жители и гости города «золотого» возраста отпраздновали День жизнелюба. Для них в разных частях парка организовали специальные площадки для разных мероприятий – спортивных, культурных, образовательных. Побывал на торжестве и мэр города Ильсур Метшин.

Подобные события должны продемонстрировать людям старшего возраста, что с уходом на пенсию активная жизнь не заканчивается – наоборот, появляются время и силы попробовать себя в том, о чем ранее мечталось, подчеркнул Метшин.

«Во время трудовой деятельности не было времени и возможности заняться любимым делом. А ведь каждый в душе певец, танцор, спортсмен…. Проекту семь лет и я рад, что он прижился в нашем городе, – сказал глава города. – Мы хотим, чтобы горожане „золотого“ возраста вели активный образ жизни. В том числе для них в городе ремонтируются дома культуры, появляются новые спортивные объекты, дворы, парки. Все это места для самореализации. Каждый по месту жительства может найти занятие по душе», — сказал градоначальник.

На празднике было множество тематических площадок. Так, мастерицы с самого утра заняли зоны декоративно-прикладного искусства, где проводили мастер-классы по изготовлению цветов из бумаги, по национальной аппликации и другие.

На другой площадке садоводам рассказали о рецептах засолки огурцов и помидоров в цветочном маринаде. Кроме того, гости смогли попробовать себя в качестве садоводов и посадить цветы.

Одновременно в парке проходил турнир по шахматам, где 50 человек играли с гроссмейстерами. На образовательных площадках проводились лекции о здоровье, в которых специалисты рассказывали, как правильно писаться, бороться с диабетом и заниматься профилактикой заболеваний.

Кроме того, в парке провели занятия по цифровой грамотности, мастер-классы по оздоровительной гимнастике, бальным танцам и многое другое.

Параллельно на главной сцене походил концерт, на котором выступали танцевальные коллективы и вокалисты. Кульминацией праздника стал массовый хоровод, в котором активные пенсионеры кружились вместе с молодежью.

«Участники проекта „Жизнелюб“ выполняют важную социальную миссию – они поддерживают идею об активном долголетии. Смысл проекта — заниматься творчеством, физической культурой, рассказывать другим о своем жизненном опыте, о том, как быть здоровым и радоваться жизни», — объяснил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Он отметил, что для пенсионеров сегодня представили новое осеннее расписание по посещению спортивных занятий, структурированное по районам города. Бесплатные спортивные группы и индивидуальные посещения будут организованы на 16 спортивных объектах и 12 парках города, регулярные спортивные занятия проводиться в крупных дворах города.

В этом сезоне появились новые направления досуговой деятельности в парках и скверах. Среди них – беговые тренировки, скандинавская ходьба, шахматный клуб, финансовая грамотность, психологическая терапия, хоровое пение и другие.

Напомним, проект «Жизнелюб» стартовал в 2016 году по инициативе Ильсура Метшина. Это социальный проект, который через организацию бесплатных занятий по интересам предоставляет жителям Казани «золотого» возраста условия для их творческой самореализации.