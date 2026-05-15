Активнее включать ОКН в развитие городов предложили в ПФО

Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья прошло в Самаре. В нем приняли участие помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов, который подключился по видеосвязи, а также главы административных центров и городов регионов ПФО, передает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Главной темой встречи стало устойчивое развитие муниципалитетов и повышение качества жизни людей. Участники обсуждали сохранение объектов культурного наследия, цифровизацию управления, а также работу органов местного самоуправления в условиях специальной военной операции. Кроме того, на собрании подвели итоги работы Ассоциации за 2025 год и обсудили планы на 2026-й.

Алексей Симонов передал участникам приветствие от полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Комаров и подчеркнул важность роли муниципалитетов в развитии территорий и улучшении качества жизни жителей.

Он также обратил внимание на значение работы местных властей в предвыборный период. По словам Симонова, в сентябре помимо выборов депутатов Госдумы в регионах пройдет около 500 избирательных кампаний регионального и муниципального уровня, по итогам которых распределят более 4,6 тысячи мандатов.

В частности, состоятся выборы депутатов представительных органов в Уфе, Саранске, Перми и Саратове. Масштабные муниципальные кампании также пройдут в Мордовии, Кировской и Саратовской областях. Симонов отметил, что органы местного самоуправления играют важную роль в подготовке выборов и информировании жителей.

Отдельную часть заседания посвятили поддержке участников специальной военной операции. Участники рассказали, что в регионах ПФО действуют кадровые программы по аналогии с президентским проектом «Время героев». За последний год на работу в органы местного самоуправления округа пришли 70 ветеранов СВО. Алексей Симонов подчеркнул, что власти несут ответственность за социальную защиту участников спецоперации и членов их семей.

Во время обсуждения цифровизации муниципального управления участники отметили практическую пользу IT-систем. По их словам, современные технологии помогают оперативно отслеживать ситуацию в медиапространстве, получать обратную связь от жителей и быстрее решать локальные проблемы.

Также на собрании говорили о необходимости сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия. Участники подчеркнули, что такие объекты должны становиться частью стратегии развития городов и влиять на качество жизни и социальное благополучие жителей.

По итогам встречи было решено направить предложения муниципалитетов в органы власти разных уровней для дальнейшего рассмотрения и возможной реализации.