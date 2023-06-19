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Активисты за два месяца вывезли 0,7 тыс. кубометров мусора из лесов Татарстана
С 17 апреля по 17 июня в лесах республики проходила акция «Чистые леса Татарстана». За два месяца к ней присоединились более 15 тыс. человек. Из лесного фонда вывезено 0,77 тыс. кубических метров ТБО, на перегнивание сложено 3 тыс. кубометров валежника, сообщает Минлесхоз РТ.
Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Экология».
Участниками события стали специалисты учреждений Милесхоза РТ, работники предприятий, организаций и учреждений республики, студенты, представители садовых товариществ и кооперативов.
За время акции им удалось отремонтировать свыше 350 аншлагов и информационных щитов на территории лесов.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
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