Активисты за два месяца вывезли 0,7 тыс. кубометров мусора из лесов Татарстана

С 17 апреля по 17 июня в лесах республики проходила акция «Чистые леса Татарстана». За два месяца к ней присоединились более 15 тыс. человек. Из лесного фонда вывезено 0,77 тыс. кубических метров ТБО, на перегнивание сложено 3 тыс. кубометров валежника, сообщает Минлесхоз РТ.

Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Экология».

Участниками события стали специалисты учреждений Милесхоза РТ, работники предприятий, организаций и учреждений республики, студенты, представители садовых товариществ и кооперативов.

За время акции им удалось отремонтировать свыше 350 аншлагов и информационных щитов на территории лесов.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.