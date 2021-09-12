Активисты вывезли с берегов Меши более сорока мешков мусора

Акцию по очистке прибрежных территорий «Чистый берег» на реке Меше провели коллективы отделов исполкома и учреждений Пестречинского района Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие прошло в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия» и всероссийской акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Сотрудники бюджетных организаций собрали мусор с берегов реки Меши. Надо сказать, что мешков с мусором собралось достаточно много, более сорока. Всего на уборку вышли около ста человек», — отметили в пресс-службе района.

Кроме этого, был наведен порядок в парках и на закрепленных территориях райцентра.

«Кроме „Чистого берега“ состоялся субботник на территориях райцентра. За каждой организацией закреплены территории общественных пространств, за которые они отвечают в течение всего весеннего, летнего и осеннего периода. Средники и субботники проходят на постоянной основе в районе. Бывают локальные, а бывают, как сегодня, масштабные. Каждая организация определяет для себя фронт работ. Это не только уборка мусора с территорий, но и покос травы, посадка деревьев, побелка бордюров», — отметили в пресс-службе.

В рамках выезда по населенным пунктам района глава муниципалитета Ильхам Кашапов дал поручение административно-технической инспекции привести в порядок придорожную территорию на М7 рядом с селом Шали.

На данном участке находятся кафе и заброшенное здание, территория не благоустроена и захламлена, складируется мусор. Кашапов поручил взять ситуацию под контроль, чтобы собственники устранили все нарушения.

В мероприятиях по уборке мусора с береговых территорий «Чистый берег» принимают участие представители муниципальных властей, органов местного самоуправления, активисты добровольческих и общественных организаций и просто неравнодушные люди, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.