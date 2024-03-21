Активисты татарстанского Союза ветеранов СВО провели Урок мужества для школьников

Фото: Союза ветеранов СВО Татарстана

Активисты татарстанского Союза ветеранов СВО с позывными «Москит» и «Волкодав» провели урок мужества, который прошел в Комплексном центре социального обслуживания населения Казани.

В ходе беседы ветераны рассказали школьникам о значении специальной военной операции и о героизме солдат в зоне СВО. Ответили на вопросы о солдатском быте и причинах начала спецоперации. Кроме этого ветераны поделились со школьниками своим отношением к мужеству и его проявлению в различных экстремальных ситуациях, формированию готовности совершить мужественный поступок во имя своего народа и защиты своей Родины.

«Уроки мужества — это уникальный разговор поколений, позволяющий нам донести до школьников ценность патриотизма и важность любви к Родине, чтобы у них уже сейчас формировалось чувство причастности к истории родной земли» - поделился после мероприятия «Волкодав».