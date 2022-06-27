Активисты собрали в русле Казанки 280 кг мусора

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

В минувшие выходные на реке Казанке состоялся экологический сплав. В нем приняли участие 50 активных горожан, которые собрали более 45 мешков мусора, включая бампер от машины и офисное кресло. В общей сложности, было собрано 280 кг мусора. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

За семь часов участники проплыли маршрут в 11,5 км от поселка Урманче до Голубых озер, попутно собирая мусор. Цель мероприятия — привлечь внимание жителей города к проблемам Казанки, чтобы они стали бережнее относиться к реке.

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

Сплав состоялся в рамках летней программы Стратегии развития Казанки. В организации приняли участие Фонд «Институт развития городов РТ», Дирекция парков и скверов Казани, Совет Высокогорского муниципального района РТ, администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани и компания «Корвет».

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана по инициативе Президента РТ и реализуется под куратоством помощника Президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой и Фонда «Институт развитмия городов РТ».

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

Стратегия была разработана архитектурной студией Orchestra Design. Целью Стратегии является создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным парком Стратегии стал экстрим — парк «УРАМ » — он открылся летом 2020 года. А 30 августа 2021 года были открыты два новых участка набережной Казанки.