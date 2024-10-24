Активисты со всей страны могут принять участие во 2 раунде конкурса «Отличные соседи»

Стартовал второй раунд Всероссийского конкурса социальных проектов «Отличные соседи», ориентированного на поддержку местных сообществ и активных граждан, организованный торговой сетью «Пятёрочка». По итогам инициативы будет предоставлено финансирование 110 лучшим проектам.

Для участия во втором раунде необходимо подать заявку по 13 ноября в одной из семи номинаций: «Охрана окружающей среды», «Улучшение общественных пространств», «Забота о людях, нуждающихся в поддержке», «Помощь животным», «Спорт, здоровье, безопасность», «Досуг и саморазвитие со смыслом», «Культура и традиции».

Размер гранта за один проект составляет от 10 000 до 120 000 рублей. Реализация разработок победителей будет проходить с 1 января по 15 марта 2025 года. Всего конкурс включает три раунда с подведением итогов после каждого из них. Общая сумма грантового фонда составляет 6 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут инициативные группы граждан от 18 лет, некоммерческие организации, территориальные общественные самоуправления, бюджетные учреждения и сотрудники магазинов торговой сети.

Итоги первого раунда были подведены 15 октября: всего поступило 202 заявки, из которых 172 были допущены до экспертизы. Тридцать шесть проектов стали победителями - они получат поддержку на общую сумму 2,5 млн рублей и будут реализованы до 31 декабря. Например, в Коломне расскажут о культурном наследии микрорайона в проекте «По улочкам Щурова. Путешествие в историю», включая лекции и фотовыставку. А в Княгинино (Нижегородская область) пройдет 4 мастер-класса по рисованию и прикладному творчеству, где 25 детей создадут подарки для одиноких пожилых людей, способствуя межпоколенческому общению. Подробные кейсы проектов будут опубликованы в телеграм-канале конкурса.

Конкурс реализуется в 72 регионах РФ на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» в партнерстве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург», «Хорошие истории» и при поддержке X5 Group «Выручаем».