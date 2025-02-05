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Общество 5 февраля 2025 11:02

Активисты «Снежного десанта» провели уборку на воинских мемориалах Альметьевска

Активисты «Снежного десанта» провели уборку на воинских мемориалах Альметьевска

В Альметьевске прошла ежегодная акция «Снежный десант РСО», в рамках которой десять студентов из двух вузов – Казанского аграрного и Альметьевского технологического (Высшей школы нефти) – провели уборку у мемориала павшим воинам.

Ежегодная акция «Снежный десант», по замыслу организаторов, должна способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.

Волонтеры также оказывают помощь семьям участников специальной военной операции и одиноким пожилым людям, проживающим в частных домах. Как отмечают участники акции, жители всегда их тепло встречают.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в 2025 году «Снежный десант РСО» проходит под слоганом «Десант Победы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#80-летие Победы #СВО
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