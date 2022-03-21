Активисты РДШ и Юнармии в Казани открыли сбор вещей для переселенцев из Донбасса

В Казани сегодня активисты регионального отделения Российского движения школьников и Юнармии в Татарстане открыли сбор гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик. Штаб по сбору гуманитарной помощи расположился в Республиканском центре внешкольной работы.

«Эта акция – часть проекта #МыВместе. Гуманитарная помощь сейчас необходима детям, которые приезжают из Луганской и Донецкой народных республик в том числе и в Татарстан. Мы понимаем, что они приехали к нам с минимальным набором вещей. Поэтому хотим помочь этим детям и всем нуждающимся, которые сегодня попали в трудную ситуацию», – рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Она отметила, что составляются списки потребностей людей, приехавших из Донбасса. «Мы понимаем, что в быту нужно все. Но вещи должны быть новые, востребованные. В целом все, что будет собрано, мы направим нуждающимся детям ЛНР и ДНР», – подчеркнула замглавы Минобрнауки.

Председатель регионального отделения Российского движения школьников Динар Сафин добавил, что с инициативой организовать сбор гуманитарной помощи в первую очередь для детей из Донбасса, которые находятся в Татарстане, выступили активисты РДШ и Юнармии.

«Как сказали наши активисты, помочь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации, – это не долг или обязанность, а возможность проявить сочувствие и неравнодушие», – заметил он.

По словам Сафина, штаб по сбору гуманитарной помощи будет работать на протяжении двух недель по будням с 10.00 до 17.00. «Не только школьники могут приносить гуманитарную помощь, но и жители близлежащих домов, все, кто неравнодушен к данной ситуации. Штабы Российского движения школьников есть в 50 регионах. Думаю, что усилиями республики, активистов мы окажем необходимую помощь. Если мы закроем потребность для тех ребят, которые находятся в Татарстане, то оставшиеся вещи отправим в эпицентр, где большое количество переселенцев из ДНР и ЛНР», – уточнил он.

В качестве помощи принимаются одежда для детей и взрослых, канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты, средства личной гигиены, детское питание, постельные и душевые принадлежности, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке с этикетками.

#МыВместе – общероссийский проект взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций. Пункты сбора и выдачи гуманитарной помощи формируются на базе организаций и общественных движений. Собранная гуманитарная помощь передается в региональные штабы #МыВместе для дальнейшего распределения подпунктам временного размещения граждан из ДНР и ЛНР, иных территорий.