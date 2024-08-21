Активисты раздадут в Казани 10 тыс. лент с триколором ко дню флага России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации, прошла сегодня на центральной пешеходной улице Баумана в Казани. Молодогвардейцы Татарстана раздавали гостям и жителям города ленты триколора страны, и наносили аквагрим в виде Российского флага.

«Акция направлена на повышение чувства патриотизма, уважения к государственным символам нашей страны и, в целом, на единение нашего народа», – отметила руководитель аппарата Татарстанского регионального отделения молодой гвардии единой России Самира Азимова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего активисты намерены за два дня раздать 45 тыс. лент по всему Татарстану. Из них, только в столице республики раздадут около 10 тыс. ленточек с триколором России.

«Хорошая акция. Патриотичная. Я вот не только себе ленточку взял, но и жене. Домой после работы приду и отдам», – поделился впечатлением от акции житель Казани Егор Волков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

День государственного флага России отмечается с 1994 года. За три года до этого — 22 августа 1991 года — Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР». По документу исторический флаг РФ, состоящий из белой, лазоревой и алой полос, был признан национальным флагом Российской Федерации.