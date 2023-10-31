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Активисты проекта «Культурный дневник школьника» отправились на культурные каникулы
Профильная смена «Этномастер» началась в детском лагере «Мирас-Наследие» для активистов Республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника». Смена организована на период осенних каникул и продлится по 5 ноября.
Для детей запланированы мастер-классы по гончарному мастерству, росписи по ткани, столярному мастерству, художественно-прикладной деятельности, народной прическе и стилю, театральному мастерству, плетению из бисера, кулинарии и хореографии. Программой смены также предусмотрены лекции, интерактивные занятия, интеллектуальные квизы, а также проведение книжной выставки.
Вместе с сотрудниками Республиканской юношеской библиотеки участники смены проведут мастер-класс по изготовлению книжных закладок, а с Республиканской детской библиотекой им. Р.Миннуллина поиграют в интеллектуальный квиз «Знатоки родного края», посмотрят книжную выставку «Мой край родной», сообщает пресс-служба Минкульта РТ.
Сотрудники Музея-заповедника «Казанский Кремль» проведут для детей мастер-класс «Чудесный конь батыра». Национальный музей РТ подготовил лекцию с показом «Резьба по дереву» и интерактивное занятие «Ручейки Поволжья».
Также дети смогут посетить лекции по актерскому мастерству и истории татарского театра от артистов Радифа Галимова, Зуфара Нуртдинова, Луары Шакирзяновой, мастер-класс по этномузыкологии с этнографом, фольклористом, кандидатом искусствоведения и заслуженным деятелем искусств РТ Геннадием Макаровым.
В конце смены для редят состоится экскурсия в Музей-заповедник «Остров-град Свияжск».
Смена проводится Министерством культуры РТ совместно с Министерством по делам молодежи РТ и РЦ «Лето» в рамках празднования юбилейного 10-летнего года Республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника».
Проект «Культурный дневник школьника» реализуется с 2014 года под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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