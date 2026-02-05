Активисты продолжают в районах РТ акцию «Снежный десант»

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Активисты «Молодой гвардии Единой России» продолжают проводить в районах Татарстана акцию «Снежный десант». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения движения.

В частности, представители МГЕР из Елабужского политехнического колледжа оказали адресную помощь ветерану труда, заслуженному учителю Валентине Беловой, расчистив от снега двор и крышу ее дома. После завершения работ активисты выпили с педагогом чай. В ходе разговора Валентина Белова поделилась своим жизненным опытом и воспоминаниями о многолетней работе в сфере образования.

Глава местного отделения молодогвардейцев Роман Епанешников заметил, что «Снежный десант» – это «проявление заботы и внимания, когда молодежь объединяется, чтобы поддержать тех, кто нуждается в помощи». «Это пример того, как совместные усилия могут сделать мир вокруг немного теплее и добрее», – выразил уверенность он.

В Агрызском районе РТ активисты провели субботник на территории мемориального комплекса. Они очистили от снега дорожки, ведущие к братской могиле и обелиску воинам, погибшим в годы Гражданской войны. А в Сармановском районе РТ молодогвардейцы очистили от снега мемориал, посвященный землякам, павшим на Великой Отечественной войне.