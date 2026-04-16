Активисты привели в порядок два подземных перехода в Казани

В Казани 20 активистов «Молодой гвардии» и «Российских студенческих отрядов» привели в порядок два подземных перехода на улице Большой Крыловки. Молодые жители города участвовали в «акции чистоты», которую инициировали комитет внешнего благоустройства и комитет по делам детей и молодежи, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На время работы участники попробовали себя в роли сотрудников МУП «Городские мосты». За несколько часов они очистили переходы после зимнего периода: вымыли стены и элементы конструкций, покрасили перила. Самой трудной частью работы стало удаление надписей с различных поверхностей — часть из них не удавалось убрать даже после обработки специальными растворами.

К акции присоединились председатель комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров и председатель комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков. Они работали вместе с волонтёрами, используя необходимый инвентарь.

Альберт Шайнуров поблагодарил молодежные организации за участие в субботнике и отметил, что участники на практике увидели разницу между тем, как легко нанести надпись и насколько сложно её потом удалить. По его словам, одна надпись может появиться за несколько минут, тогда как на её удаление требуется усилия нескольких человек и значительное время. Он выразил надежду, что этот опыт заставит молодых людей задуматься и донести этот вывод до своих сверстников.