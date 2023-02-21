Активисты предложили установить в Уфе памятник, посвященный встрече Тукая и Гафури

Фото: страница Люции Камаевой в социальной сети «ВКонтакте»

Активисты в Уфе ищут финансирование для установки памятника, который бы увековечил дружбу двух поэтов —Габдуллы Тукая и Мажита Гафури. О проекте на круглом столе в Академии наук РТ рассказала председатель совета культурного фонда «Мажит Гафури — XXI век» Люция Камаева.

«Проект памятника, его эскиз уже готовы. Их создал уроженец Башкортостана, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, — скульптор Ахнаф Зиякаев. Он изобразил двух поэтов беседующими на скамейке. Эта скульптура будто живая. Можно увидеть даже мимику на их лицах», — отметила Камаева.

В 2006 году в Санкт-Петербурге был установлен памятник Габдулле Тукаю, автором которого также стал Ахнаф Зиякаев.

«Проект памятника двум поэтам был готов еще три года назад. Из-за отсутствия финансирования мы не можем его реализовать. Я по проекту памятника выступала во многих местах, показывала его министру социального развития Башкортостана, но положительного результата нет. Поначалу хотел помочь один предприниматель, но потом и у него желание пропало», — сообщила Люция Камаева корреспонденту «Татар-информа».

Впрочем, активистка всё же надеется, что этот проект когда-нибудь удастся осуществить.

«Новый памятник стал бы украшением нашего города. Этих двух великих поэтов любят и татары, и башкиры. Это место вошло бы в маршруты экскурсий. На месте, где встречались Тукай и Гафури, в сквере у бывшего магазина „Сабах”, всё время гуляют студенты, потому что там совсем рядом несколько вузов, а также общежития», — добавила Камаева.

Габдулла Тукай и Мажит Гафури встретились в Уфе в 1912 году. Тукаю было 26 лет, Гафури — 32 года. Мажит Гафури с волнением ждал этой встречи. По легенде, ради достойного приема гостя он даже был вынужден продать свой бешмет (кафтан).