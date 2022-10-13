Активисты посадят в Русско-Немецкой Швейцарии примерно сотню саженцев сосны

Экологическая акция по посадке саженцев сосны пройдет на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкая Швейцария» в Казани 16 октября. Об этом «Татар-информу» сообщил один из организаторов мероприятия Ильнур Хуснутдинов.

«Посадим около 80 саженцев сосны в возрасте трех лет. Саженцы я вырастил в своей теплице на дачном участке, всего около 300 штук. В прошлом году мы высадили около ста саженцев на территории Русско-Немецкой Швейцарии, в роще на Гаврилова и на берегу Волги», — пояснил собеседник агентства.

Ильнур Хуснутдинов учится на первом курсе аспирантуры факультета лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета. Вместе с другими студентами он занимается сбором семян сосны, туи и ели в рамках учебной практики.

Часть семян молодой ученый попробовал вырастить сам. К его удивлению, прижились 90% саженцев. Он отметил, что саженцы посадят в воскресенье на расстоянии 10–15 метров на открытых для солнечного света участках. При хороших условиях сосна может расти 200 лет.

Организаторами экоакции выступает союз экопросвещения «Зеленое возрождение» при МОО «Клуб молодежи мира» совместно с сообществом «Защита Казанской Швейцарии» и Молодежным правительством РТ.