Активисты «Первого Патриота» навестили пациентов ветеранского госпиталя

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Казани активисты Молодежного штаба регионального отделения «Первый Патриот» в Республике Татарстан провели социально-патриотическую акцию в ветеранском госпитале Казани, где проходят лечение и восстановительную реабилитацию участники специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Руководители активистов встретились в том числе с главным врачом больницы Рамилем Ахметовым. Собеседники обсудили вопросы всесторонней медицинской и социальной реабилитации военнослужащих, а также значимость морально-психологической поддержки для процесса выздоровления. Специалист отметил, что позитивный эмоциональный настрой и внимание со стороны общества играют ключевую роль в быстром возвращении бойцов к полноценной жизни, и поблагодарил команду «Первого Патриота» за системную заботу о пациентах клиники.

Творческий десант организации посетил травматологическое и хирургическое отделения больницы. С концертными номерами выступили воспитанники Студии творческого развития «Оперение», а также коллективы Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова – хореографический ансамбль «Кадетская юность» и воспитанники ВПК «Юный десантник» имени гвардии сержанта ВДВ П. К. Клетнева.

В ходе палатных обходов волонтеры передали воинам сладкие наборы, персональные письма со словами благодарности от школьников и памятные обереги-талисманы, сплетенные активистами штаба вручную.

К военнослужащим со словами поддержки обратились председатель Татарстанского отделения «Первого Патриота» Ирина Самолдина, руководитель волонтерского отдела «Народное ополчение» и движения «Боевые подруги» Зильда Савченко и руководитель клуба «Юных десантников» Талгат Камалиев.

Помимо прочего, активисты передали в дар отделению травматологии партию технических средств реабилитации: инвалидную коляску, ходунки и костыли.

«Когда видишь глаза бойцов, которые слушают стихи детей и принимают сделанные руками ребят обереги, понимаешь всю силу нашего единства. Фронт, тыл и медицина сегодня работают как единый слаженный механизм ради общей цели», – выразили убежденность организаторы акции.

В Республике Татарстан по инициативе полпреда Президента РФ Игоря Комарова реализуется общественный проект «Герои Отечества», направленный на увековечение памяти погибших защитников Отечества и поддержку участников героических событий.