Лучшие участники экосубботника в Казани получат возможность погрузиться на дно озера

Центральный субботник пройдет в конце этой недели в Казани на территории, прилегающей к озеру Изумрудное. Ожидается, что в нем примет участие министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«Генеральная уборка пройдет в рамках Всероссийского субботника и федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. Ее организаторами выступают Минэкологии РТ, молодежное движение „Будет чисто“ РТ, отделение РГО в Татарстане. Ожидается, что в центральном субботнике примет участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков», — сообщила пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Акция пройдет в формате квест-игры. Участникам нужно объединиться в команды по пять человек и зарегистрироваться до 18 часов 9 сентября по ссылке — https://clck.ru/X8DZN. В ходе квеста активисты на скорость будут собирать мусор, разделяя его на три фракции. За каждый собранный мешок команде начислят баллы, благодаря которым они получат ценные призы. В программе мероприятия — концертная программа и полевая кухня.

«Команда, набравшая наибольшее количество баллов и признанная победителем, получит в награду сертификат на погружение на дно озера. Это может быть озеро Изумрудное или Голубое», — уточнили ИА «Татар-информ» представители Русского географического общества.

Первый центральный республиканский субботник «Эковесны-2021» прошел в Татарстане 24 апреля. Команды на скорость собирали мусор, разделяя его на три фракции. Победители также получили сертификат на погружение на дно Голубого озера. Погружение прошло под наблюдением представителей РГО в Татарстане.