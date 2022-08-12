Активисты НКО поделятся опытом с коллегами с Донбасса на форуме «Сообщество» в Казани

Дискуссия о взаимодействии институтов гражданского общества Луганской и Донецкой народных республик с Россией пройдет на форуме «Сообщество», который состоится в Казани 24-25 августа. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Модератором площадки выступит председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Елена Тополева-Солдунова.

«Мы считаем важным рассказать организациям в республиках и в России о том, как идет работа. Российские НКО выражают заинтересованность, чтобы содействовать развитию общественного сектора на Донбассе, и готовы в этом помогать, – отметила Тополева-Солдунова. – Мы хотим рассказать, что конкретно делается, какие планы и какие есть возможности у российских НКО и некоммерческих организаций Донбасса. Не только в плане услуг ресурсных центров, но и открывающихся возможностей для взаимодействия».

Она добавила, что опытом с представителями некоммерческого сектора Донбасса поделятся специалисты старейших ресурсных центров из Ярославля, Казани и других регионов России.

На форуме будут работать сразу несколько площадок, посвященных поддержке некоммерческого сектора. Мероприятие ежегодно проводится Общественной палатой РФ с 2015 года. В 2022-м он уже прошел в Новосибирске и Липецке, а также будет организован в Петрозаводске. Итоговый форум «Сообщество» пройдет в Москве в начале ноября.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе.