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Активисты Народного фонта РТ проведут прямой эфир в поддержку участников спецоперации
Известные татарстанские артисты и активисты Народного фронта РТ в прямом эфире начнут сбор средств на поддержку участников специальной военной операции на Украине и мирных жителей Донбасса в рамках проекта «Всё для Победы!». Об этом сообщается в официальной группе Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что все собранные средства пройдут на закупку военного снаряжения, медикаментов, квадрокоптеров, теплой одежды и других необходимых вещей для военнослужащих из Татарстана.
Онлайн-трансляция продлится с 17.00 до 21.00. Поддержать сбор средств можно будет по индивидуальному QR-коду.
Марафон будет транслироваться как «ВКонтакте», так и в еще одной социальной сети — «Одноклассниках» и на видеохостинге YouTube.
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