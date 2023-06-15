Активисты Народного фонта РТ проведут прямой эфир в поддержку участников спецоперации

Известные татарстанские артисты и активисты Народного фронта РТ в прямом эфире начнут сбор средств на поддержку участников специальной военной операции на Украине и мирных жителей Донбасса в рамках проекта «Всё для Победы!». Об этом сообщается в официальной группе Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что все собранные средства пройдут на закупку военного снаряжения, медикаментов, квадрокоптеров, теплой одежды и других необходимых вещей для военнослужащих из Татарстана.

Онлайн-трансляция продлится с 17.00 до 21.00. Поддержать сбор средств можно будет по индивидуальному QR-коду.

Марафон будет транслироваться как «ВКонтакте», так и в еще одной социальной сети — «Одноклассниках» и на видеохостинге YouTube.