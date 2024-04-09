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Активисты «Молодой Гвардии» Татарстана организовали Сабантуй для жителей Лисичанска
Активисты Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» совместно с фондом поддержки и помощи «Ридовка» провели для местных жителей подшефного Татарстану города Лисичанска национальный праздник Сабантуй.
В рамках праздника молодогвардейцы организовали полевую кухню и народные развлекательные игры, а в конце мероприятия раздали гуманитарную помощь.
«Важно поддерживать и развивать досуговую сферу в новых регионах, чтобы жители могли полноценно проводить свободное время и чувствовать себя частью активного и развивающегося сообщества», — выразил уверенность доброволец «Молодой гвардии» РТ Рустем Салахутдинов.
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