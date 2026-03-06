Активисты «Молодой Гвардии» РТ поздравили сотрудниц военного госпиталя с 8 Марта

фтот: Реготдел МГЕР

В преддверии Международного женского дня представители Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии навестили военный госпиталь Министерства обороны РФ. Молодогвардейцы поздравили сотрудниц учреждения с наступающим праздником, поблагодарили за нелёгкий труд и вручили торты, сообщили в реготделении МГЕР.

Заведующая кожно-венерологическим отделением, врач-дерматовенеролог Айгуль Кутдусова поблагодарила активистов за внимание и признание их работы. По её словам, такие знаки внимания очень важны, и они продолжат трудиться для бойцов.

Заместитель руководителя регионального штаба МГЕР Владислав Тарасов отметил, что поздравление сотрудниц госпиталя стало доброй традицией. Он подчеркнул, что здоровье военнослужащих держится на их хрупких плечах, и пожелал женщинам любви, счастья и всего наилучшего.