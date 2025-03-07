Активисты «Молодой гвардии» РТ открыли выставку портретов женщин, помогающих бойцам СВО

Фото: Единая Россия

В преддверии Международного женского дня «Молодая Гвардия Единой России» Татарстана открыла экспозицию «Спасибо вам, родные!», которая посвящена женщинам-волонтерам, оказывающим поддержку бойцам СВО и жителям ЛДНР. Выставка объединяет фотографии молодогвардейцев – участников гуманитарных миссий в новых регионах, «серебряных» волонтеров, которые ежедневно трудятся в Гуманитарном штабе, и ветерана боевых действий.

На снимках – работа волонтеров, которые плетут маскировочные сети, шьют одежду для военных и помогают жителям новых регионов. Среди героинь – Наталья Топал, ветеран боевых действий, 13 раз выезжавшая в зону СВО.

«Духовное всегда будет выше материального. В нашей стране активно возрождаются духовно-нравственные ценности. Хочу пожелать нашей молодежи, чтобы она вкладывала в себя – развивала разум и сердце, потому что это самое главное богатство», – прокомментировала Наталья Топал.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов подчеркнул роль женщин-волонтеров.

«Вклад женщин-волонтеров в дело Победы невозможно оценить, – считает парламентарий. – Это тот базовый стержень, который дает силы, дает возможность совершать подвиги на полях сражения за независимость нашей Родины и помогает в тылу», – рассказал он.

В рамках мероприятия запущен Центр патриотического воспитания молодежи. Здесь будут проводить встречи с Героями РФ, мастер-классы по плетению сетей, управлению дронами и первой помощи.

С 29 марта 2022 года «Молодая Гвардия Единой России» занимается обучением и отправкой волонтеров на освобожденные территории ЛДНР. Волонтеры выезжают каждые две недели в новые регионы России, где оказывают адресную, психологическую и медицинскую помощь, работают с детьми, помогают в оформлении документов, а также сортируют и доставляют гуманитарный груз местным жителям. На данный момент гуманитарные миссии прошли 107 человек.

С февраля 2022 года Гуманитарный центр МГЕР собрал и отправил нашим военнослужащим и в новые регионы 290 тонн гуманитарного груза на сумму более 51,5 млн рублей. Активисты изготовили более 50 тыс. окопных свечей, 20 тыс. нашлемников и пятиточечников, а также сплели более 10 тыс. м маскировочных сетей. За время своей работы Гуманитарный центр стал местом привлечения людей разных возрастов, которые объединены общей целью, и на сегодня около 600 волонтеров приняли участие в этой работе.

«Благодарим наших милых дам за их поддержку, труд и вклад в приближение победы! Сегодня открыли фотовыставку «Спасибо вам, родные!», посвященную нашим девушкам-волонтерам – участникам гуманитарной миссии, серебряным волонтерам, которые ежедневно занимаются плетением маскировочных сетей и организуют работу пошивочного цеха. Такие женщины обеспечивают крепкий тыл в это непростое время, и мы искренне им за это благодарны. Поздравляем всех женщин с этим замечательным праздником, желаем вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и большой любви», – поделился депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Выставка работает в Гуманитарном центре МГЕР, где каждый может узнать о подвигах участниц и присоединиться к добровольцам.

Также сегодня запустили работу центра патриотического воспитания молодежи, в рамках которого будут проводиться встречи с участием Героев Российской Федерации, участников специальной военной операции, политологов и социологов, патриотические мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, управлению беспилотными летательными аппаратами и обучению навыкам оказания первой помощи.

Все участницы открывшейся сегодня выставки прошли обучение в гуманитарном центре МГЕР.

Напомним, с момента начала специальной военной операции Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» открыло работу Гуманитарного штаба, где оказывалась всесторонняя помощь вынужденным переселенцам из ЛДНР, а также осуществлялись сбор и отправка гуманитарной помощи российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и жителям новых регионов Российской Федерации.