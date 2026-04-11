Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России»

В преддверии Пасхи Казанское местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии и совместно с Комитетом по делам детей и молодежи Казани провело мастер-класс по приготовлению куличей. Об этом сообщает пресс-служба «МГЕР».

В мероприятии участвовали начальник управления социальной политики исполкома города Ирина Смирнова, руководитель группы гуманитарной помощи именного батальона «Батыр» Диляра Насурлаева, активисты «Молодой Гвардии» и представители профильного комитета.

Мастер-класс провела основатель кейтеринга Гузель Зарипова. Она показала участникам, как готовить творожный кулич, и поделилась профессиональными приемами. Участники сами замешивали тесто, выпекали куличи, готовили глазурь и украшали выпечку.

Ирина Смирнова отметила, что подобные акции имеют особое значение: по ее словам, при приготовлении куличей участники передают не только тепло рук, но и заботу. Она добавила, что выпечку передадут бойцам в госпиталь, и выразила уверенность, что такие знаки внимания и поддержка помогут им быстрее восстановиться и почувствовать внимание со стороны горожан.

Диляра Насурлаева, в свою очередь, подчеркнула символичность акции. Она рассказала, что как мать военнослужащего батальона «Батыр» воспринимает участие в мероприятии как возможность показать бойцам, что о них помнят и ценят их вклад в безопасность. По ее словам, приготовление куличей – это способ передать частицу тепла тем, кто сейчас находится на службе.

Руководитель аппарата Казанского местного отделения МГЕР Ирина Дуплинская сообщила, что в ходе мастер-класса испекли 16 куличей. Она уточнила, что их передадут в военный госпиталь Казани, и добавила, что для организаторов важно поддерживать военнослужащих, чтобы они чувствовали заботу и внимание.