Активисты МГЕР соберут 2 тыс. рюкзаков для школьников ЛНР

фото: пресс-служба «Единой России»

Молодогвардейцы «Единой России» (сокр. МГЕР) в рамках стартовавшей ежегодной акции «Помоги собраться в школу» для подшефных городов Татарстана, за первые два дня приняли более шести фур с канцтоварами. В машинах привозили рюкзаки, тетради, ручки, линейки, альбомы, гуашь, пластилин, циркули, ножницы, подставки для книг и другие необходимые для учебы вещи, сообщила пресс-служба партии.

В общей сложности должны собрать 2 тыс. портфелей для учеников 1-11 классов и 225 наборов для педагогов. Уже полностью укомплектовали портфели для учеников начальной школы. Сейчас молодогвардейцы собирают наборы для 5–9 классов.

В ближайшие дни команда «Единой России» и «Молодой Гвардии» отправится в Лисичанск и Рубежное, чтобы лично передать собранные портфели школьникам и учителям.

Ранее сообщалось, что традиционно каждый школьник подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного получит рюкзак с учебными принадлежностями, кроме того, в этом году татарстанцы поддержат учителей. Каждому педагогу – в Лисичанске их 125, и 100 в Рубежном – вручат папку с необходимыми канцтоварами для организации учебного процесса.

Сбор школьных принадлежностей проходит при участии депутата Госдумы Татьяны Ларионовой и поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках акции «Единой России» «Помоги собраться в школу».

До этого Татьяна Ларионова анонсировала отправку очередного гуманитарного груза «Единой России» в ЛНР. Традиционно в августе он посвящен началу нового учебного года.