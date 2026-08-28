Активисты МГЕР развернули гигантский флаг Татарстана у Казанского кремля

Фото: © «Татар-информ» ​

Активисты ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани развернули флаг Республики Татарстан размером 50 на 25 метров у Казанского кремля в рамках акции ко Дню Республики Татарстан.

«Этим мы выражаем уважение, свою радость проживания в республике. Мы очень любим свой регион, мы очень любим Татарстан», – сказал «Татар-информу» руководитель казанского местного отделения МГЕР Риф Хуснутдинов.

В акции приняли участие около 100 человек: активисты МГЕР, студенты, школьники, общественники и жители Казани.

Фото: © «Татар-информ»

Разворачивание гигантского флага ко Дню Республики Татарстан, а также в День флага республики, уже стало традицией молодогвардейцев.

«Команда Молодой гвардии Республики Татарстан любит все очень помпезное, любит все очень красивое, любит удивлять и ставить новые рекорды. Наверное, поэтому мы решили сделать такой большой флаг Республики Татарстан, показать всем, как мы реально любим свою республику», – рассказал Хуснутдинов о смыслах акции.

День Республики Татарстан – это государственный праздник, который отмечается ежегодно 30 августа в Татарстане. Учрежден в 1990-м году в связи с принятием декларации о госсуверенитете ТССР.

В этот день по всей республике проходят торжественные мероприятия, концерты, выставки, спортивные соревнования, ярмарки и фестивали.